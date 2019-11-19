Afganistan IŞİD'e karşı zafer ilan etti
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) yok ettiklerini duyurdu. Taliban güçleriyle yapılan esir değişiminden saatler sonra gelen bu açıklama ülkede şiddetin durulacağına dair umutları arttırdı
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) yok ettiklerini duyurdu. Taliban güçleriyle yapılan esir değişiminden saatler sonra gelen bu açıklama ülkede şiddetin durulacağına dair umutları arttırdı.
Eşref Gani, gözaltına alınan militanların Pakistan, Özbekistan, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Maldivler'den gelen yabancı uyruklular olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle