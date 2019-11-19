Afganistan IŞİD'e karşı zafer ilan etti
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Afganistan IŞİD'e karşı zafer ilan etti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) yok ettiklerini duyurdu. Taliban güçleriyle yapılan esir değişiminden saatler sonra gelen bu açıklama ülkede şiddetin durulacağına dair umutları arttırdı

19.11.2019 21:19 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:19
Afganistan IŞİD'e karşı zafer ilan etti

, ülkede Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) yok ettiklerini duyurdu. Taliban güçleriyle yapılan esir değişiminden saatler sonra gelen bu açıklama ülkede şiddetin durulacağına dair umutları arttırdı.


Eşref Gani, gözaltına alınan militanların Pakistan, Özbekistan, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Maldivler'den gelen yabancı uyruklular olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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