Afganistan'dan tahliye edilen 273 kişi tahliye uçağıyla yurda getirildi
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Afganistan'dan tahliye edilen 273 kişi tahliye uçağıyla yurda getirildi

İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz - Haberler | Güncel

Afganistan'dan tahliye edilen 273 kişi tahliye uçağıyla yurda getirildi Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Afganistan'dan tahliye edilen 273 kişi tahliye uçağıyla yurda getirildi

İSTANBUL - Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen tahliye uçuşları, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağıyla gerçekleştiriliyor. Güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından dün Hamid Karzai Havalimanı'ndan tahliye edilen yolcular, önce Pakistan'daki İslamabad Havalimanı'na getirildi. İstanbul'dan giden THY'ye ait TC-JJU kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçak, 12'si bebek olmak üzere 273 yolcu ile birlikte Türkiye saatiyle 01.50'de İslamabad'tan hareket etti. THY'nin tahliye seferini yapan uçağı, 07.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Terminale alınan yolcular, ikametgah bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi yaptırdı. Pasaport işlemlerinin tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgah adreslerinde, yabancı uyruklular ise kalacakları otellerde 10 gün karantinada kalacak.

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Afganistan'dan tahliye edilen 273 kişi tahliye uçağıyla yurda getirildi
Afganistan'dan tahliye edilen 273 kişi tahliye uçağıyla yurda getirildi
Afganistan'dan tahliye edilen 273 kişi tahliye uçağıyla yurda getirildi
Afganistan'dan tahliye edilen 273 kişi tahliye uçağıyla yurda getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz

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