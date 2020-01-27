Afganistan'da yolcu uçağı düştü
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Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine bir yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.

27.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:18
Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine bir yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.

Afgan ajansı Pajhwok Afghan Haberleri ise Ariana Afghan Airlines 'su Mirwais Mirzakwal'in düşen uçağın kendilerine ait olmadığını söylediğini aktardı.

Uçağın Taliban militanlarının yoğunlukta olduğu bölgeye düştüğü kurtarma ve müdahale ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. 


Kaynak: DHA
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