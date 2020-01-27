Afganistan'da yolcu uçağı düştü
Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine bir yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.
Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine bir yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.
Afgan haber ajansı Pajhwok Afghan Haberleri ise Ariana Afghan Airlines CEO'su Mirwais Mirzakwal'in düşen uçağın kendilerine ait olmadığını söylediğini aktardı.
Uçağın Taliban militanlarının yoğunlukta olduğu bölgeye düştüğü kurtarma ve müdahale ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.