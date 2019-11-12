Afganistan'da trafik kazası: 17 ölü
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Afganistan'da trafik kazası: 17 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Host ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.

12.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:44
Afganistan'da trafik kazası: 17 ölü

'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Host ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.

Host Kaymakamı Lutfullah Atifi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Host ilçe merkezinden Baglan şehrine giden minibüsün, Host'un Pulifi bölgesinde dereye devrildiğini söyledi.

Atifi, kazada 4'ü çocuk 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: AA
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