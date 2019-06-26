Afganistan'da ilçe emniyet müdürüne bombalı saldırı

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda Hogyani İlçe Emniyet Müdürü Kadir Şah hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Gazne merkezi yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın Şah'ın içinde bulunduğu aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda Şah ile bir korumasının yaşamını yitirdiğini kaydeden Nuri, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

Kaynak: AA