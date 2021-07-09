Afganistan'da eşi tarafından suratından vurulan Şakila Zareen: Afgan kadınları şiddete asla teslim olmayacak
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BBC

Afganistan'da eşi tarafından suratından vurulan Şakila Zareen: Afgan kadınları şiddete asla teslim olmayacak

Afganistan'da eşi tarafından suratından vurulan Şakila Zareen: Afgan kadınları şiddete asla teslim olmayacak
BBC - Haberler | Dünya

Dünya üzerinde kadın olmanın en güç olduğu ülke olan Afganistan'da geçen yıl 3 bin 500 kadına şiddet vakası bildirildi. Saldırıya uğrayan kadınların sayısındaki artış, ülkede giderek gerileyen güvenlik ile de ilişkilendiriliyor.

Kocası tarafından suratından vurulan Şakila Zareen, böyle saldırılara uğradıktan sonra hayatta kalmış az sayıda kadından biri.

22 ameliyat geçiren Zareen, Afgan kadınlarının şiddete teslim olmayacağını söylüyor.

UNICEF'e göre, 2.2 milyon Afgan kız okula gitmiyor.

Ülkede kadınların elde ettiği bazı hakların, Taliban'ın yeniden güç kazandığı yeni dönemde kaybedilebileceğinden endişe ediliyor.

BBC
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