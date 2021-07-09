Afganistan'da eşi tarafından suratından vurulan Şakila Zareen: Afgan kadınları şiddete asla teslim olmayacak

Dünya üzerinde kadın olmanın en güç olduğu ülke olan Afganistan'da geçen yıl 3 bin 500 kadına şiddet vakası bildirildi. Saldırıya uğrayan kadınların sayısındaki artış, ülkede giderek gerileyen güvenlik ile de ilişkilendiriliyor.