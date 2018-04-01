Afganistan'da Deaş Karakola Saldırdı
Terör örgütü DEAŞ üyelerinin, Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Cüzcan'ın Derzab ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu iki korucunun yaşamını yitirdiği, yedisinin yaralandığı bildirildi.
Terör örgütü DEAŞ üyelerinin, Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Cüzcan'ın Derzab ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu iki korucunun yaşamını yitirdiği, yedisinin yaralandığı bildirildi.
Derzab ilçe Emniyet Müdürü Muhammed İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin, Derzab'ın Piste Mazar bölgesindeki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.
İsmail, saldırıda iki korucunun hayatını kaybettiğini, üçü ağır yedi korucunun yaralandığını söyledi.