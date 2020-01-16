Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
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Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü

Afganistan'ın Zabul vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 elektrik dağıtım işçisi öldü.

16.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:40
Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü

'ın Zabul vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 elektrik dağıtım işçisi öldü.

Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, yaptığı açıklamada, Zabul'un Şahri Safa Şahrek bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, elektrik dağıtım şirketi çalışanlarını taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Siyal, saldırıda 5 şirket personelinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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