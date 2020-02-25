: Afganistan'da bir köy evine giren Fransız askerler duvarda asılı Türk bayrağıyla karşılaştı

25.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:29

Afganistan'da görev yapan Fransız Özel Kuvvetleri, köylüler tarafından bir eve davet edildi. Fransa'da ulusal kanallarda yayınlanan görüntülerde askerler evde bağdaş kurup yörenin ileri gelenleri ile sohbet etti. O anlarda kameralara duvarda asılı Türk bayrağı dikkat çekti.

"TÜRKİYE, TÜRKİYE'DEN ÇOK DAHA FAZLASIDIR"

Fransız televizyonlarında yer verilen bu görüntü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. "Türkiye, Türkiye'den çok daha fazlasıdır" notuyla paylaşılan görüntüye çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

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