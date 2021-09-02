Afganistan'da banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıklamıştı.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıklamıştı. Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürerken, halkın banka önlerinde oluşturduğu uzun kuyruklar devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez