Afganistan'da Askeri Karakola Saldırı: 45 Ölü

Afganistan'ın Baghlan vilayetinde Taliban'ın bir askeri karakola gerçekleştirdiği saldırıda 45 asker ve polis hayatını kaybetti. Afgan yetkililer, Taliban'ın Baghlan vilayetinde sabah erken saatlerde Allahuddin Askeri Karakoluna saldırı düzenlediğini açıkladı. Afganistan Savunma Bakanlığından saldırıya dair bir yorum yapılmadı ancak bölgedeki yetkililer, saldırıda 9 polis ve 36 askerin öldürüldüğünü söyledi. Taliban geçtiğimiz cuma günü, Gazne şehrine büyük bir saldırı başlatmıştı. Afgan güvenlik güçlerinin çatışmaların ardından militanların kent merkezini ele geçirmesine engel olmuştu. Afganistan'ın Gazne kentinde Taliban militanları ile Afgan güvenlik güçleri arasına 4 gün süren çatışmalarda en az 100 Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Afganistan Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, çatışmalarda yaklaşık 30 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında 12 örgüt liderinin de bulunduğu 194 militanın öldürüldüğünü ifade etmişti.

(İHA)