Afgan çobana ambulans helikopterle sevk
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Afgan çobana ambulans helikopterle sevk

Afgan çobana ambulans helikopterle sevk
Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde eşekten düşünce sağ kolu kırılan Afgan çoban Niyaz Muhammed (24), ambulans helikopterle sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde eşekten düşünce sağ kolu kırılan Afgan çoban Niyaz Muhammed (24), ambulans helikopterle sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. 

Pınarbaşı Yukarı Kabaktepe Mahallesi'nde çobanlık yapan Niyaz Muhammed eşekten düşünce sağ kolunu kırdı. Muhammed, telefonla sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Muhammed'in bulunduğu yere ambulansın ulaşamayacak olması nedeniyle ambulans helikopter talep etti. Kent merkezinden havalanan ambulans helikopter, çoban Muhammed'in bulunduğu dağlık alana indi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Niyaz Muhammed, Pınarbaşı Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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