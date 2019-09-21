21.09.2019 12:39

DÜZCE(İHA) – AFAD ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi işbirliğinde ilkokul öğrencilerine Afet çantanı hazırla ki canın sağ olsun etkinliği düzenlendi.



İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile AFAD işbirliği ile Namık Kemal İlkokulu ile Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulunda Afet çantanı hazırla ki canın sağ olsun etkinliği kapsamında öğrencilerle birlikte sınıfa afet çantası hazırladılar. Ayrıca öğrencilere Afetlerle ilgili bilgiler veridi. - DÜZCE

Kaynak: İHA