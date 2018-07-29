Afd'nin İçyüzü'yle Tehlikeyi Anlatıyor

FRANZISKA Schreiber, AfD içinde hızla kariyer yaptı. Önce AfD'nin 'Junge Alternative' (Genç Alternatifler) adlı gençlik örgütünde Saksonya teşkilatı başkanı oldu. Ardından federal teşkilatın yönetim kurulu üyesi seçildi. O zaman AfD için mücadele eden Schreiber, partisinden istifa ederek şimdi seçmenleri AfD'nin tehlikeli gizli içyüzü üzerine bilgilendirmek için bir kitap yazdı.

'Inside AfD' (AfD'nin İçyüzü) adlı kitapta bu partinin Almanya için nasıl bir tehlike oluşturduğunu anlatan Schreiber, şöyle diyor:

"Seçmenler AfD'nin aşırı sağ hedeflerini küçümsüyor. Bu tehlikeye karşı cevap bulmalıyız. Parti üyelerinin önemli bir bölümü aşırı milliyetçi. AfD yaşanan yabancı düşmanlığının partisi. Mülteciler tarafından bir terör saldırısı özleniyordu. 'Şimdi patlamalı, o zaman insanlar, bizim haklı olduğumuzu görür. AfD'de aşırı milliyetçilerin karizmatik bir lider çıkaramamış olması bir şans. O zaman AfD çok daha büyük bir tehlike olur."