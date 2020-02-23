AFAD: Vatandaşlarımız hasarlı yapılara girmemeli (2)

23.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:49

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

AFAD, İran'ın Hoy şehri yakınlarında meydana gelen Van'da yıkıma neden olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, yeni bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmıştır. İhtiyaca yönelik kullanılmak üzere ilk etapta 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 120 adet 28 metrekare çadır, 6 bin 120 adet battaniye, 616 adet yatak ve bin adet ısıtıcı bölgeye sevk edilmiştir."

Kaynak: DHA