AFAD'dan İstanbul'daki öğrencilere simülasyon destekli deprem ve sel eğitimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yeşilköy Eğitim Merkezinde öğrencilere deprem ve sel konusunda simülasyon destekli afetle mücadele eğitimi verildi.

"Afet Tatbikat Yılı 2022" çerçevesinde gerçekleştirilen programda, afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenlerle ilgili pratik bilgiler paylaşıldı.

Öğrenciler eğitim kapsamında, öğrenme tabanlı test oyunu "Kahoot" uygulaması üzerinden afetlerle ilgili bilgi yarışmasına katıldı. Ödüllü yarışmanın ardından 1999 Düzce Depremi'nin eş değeri güce sahip ev simülasyon platformuna çıkan öğrenciler, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi.

Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, yaptığı konuşmada, afetlerle mücadelede eğitimin önemine dikkati çekti.

Afetlerden kaçılamayacağını belirten Aksanyar, "Birçok afeti kısa zaman önce kestirmek bu teknolojide bile imkansız. Onun için eğitimler önemli. Afetler karşısında tedbir alarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz. Örneğin eşya sabitleme, deprem anında yaralanma riskini yüzde 50 civarında azaltıyor. Aynı şekilde deprem çantası, deprem sonrası için önemli. Çök-kapan-tutun tekniği de deprem anındaki yaralanmaları önemli ölçüde azaltıyor." dedi.

Aksanyar, eğitime katılan öğrencilerden AFAD acil telefon uygulamasını indirmelerini rica etti.

Afet anında ve sonrasında telefon kullanılmasının şebekeleri çökertebildiğine dikkati çeken Aksanyar, "AFAD uygulaması, afet sonrasında toplanma noktalarına en hızlı nasıl gidebileceğinizi gösteriyor, ayrıca hızlı mesaj komutlarıyla yetkililerle hızlı şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Afet sonrasında sevdiklerimize, telefonla aramak yerine kısa mesaj ve çevrim içi uygulamalar aracılığıyla ulaşarak bu yoğunluk ve risk azaltılabilir." diye konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz da katılımcılara afetlerle mücadele ve acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi.

Öğrenciler, eğitimlerini bina dışındaki sel simülasyonunda tamamladı.