AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı

İstanbullular dünden beri yapılan uyarılar sonrası dolu yağışının başlamasını beklerken AFAD; Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı önlem uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun batı kesiminde kuvvetli gök gürültülü sağanak, Marmara Bölgesi'nde ise bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve dolu yağışı beklendiği açıklanmıştı. Özellikle İstanbul için yapılan dolu uyarıları vatandaşı çeşitli önlemler almaya itmişti. Şehirde henüz dolu yağışı başlamazken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

HAFTA SONU ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre perşembe ve cuma günü etkili olacak zorlu hava şartları cumartesi günü etkisini azaltacak. Pazar gününden itibaren yağışlar yurdu terk edecek.