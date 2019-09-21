ADVENT ile ilk atışta tam isabet

21.09.2019 16:30

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN tarafından tamamen milli olarak üretilen yeni Savaş Yönetim Sistemi ADVENT ile ilk fiili atış başarı ile yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, tamamen milli olarak, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN AŞ mühendislerince geliştirilen yeni Savaş Yönetim Sistemi ADVENT'in ilk kullanımının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ağ Destekli Veri Entegre" imkanı sunan ADVENT ile TCG Kınalıada gemisinden ilk fiili silah atışlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlık, tam isabetle Kınalıada gemisinden yapılan atışlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA