ADÜ Ziraat Fakültesi, sektörle buluşma etkinliklerine başlıyor
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ADÜ Ziraat Fakültesi, sektörle buluşma etkinliklerine başlıyor

09.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:21
ADÜ Ziraat Fakültesi, sektörle buluşma etkinliklerine başlıyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Sektörle Buluşma' etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Sektörle Buluşma' etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Öğrenciler ile tarım sektörü içerisinde konusunda uzman özel sektör temsilcilerini buluşturan etkinliğe, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği'nde görevli ve tarımsal çevre değerlemesi firma yöneticisi Murat Türkouz konuk edildi. Ziraat Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Murat Türköz'ün konuşmasının ardından öğrencilerin sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

Bu dönemden itibaren her hafta başta son sınıf öğrencileri olmak üzere tüm öğrencileri farklı sektör temsilcileri ile bulaştıracaklarını belirten Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, "Öğrencilerimizi mezun olduklarında ziraat mühendisi olarak nerelerde çalışabilecekleri, neler yapabilecekleri ve nasıl bir istihdam yaratabilecekleri konusunda önceden bilgi sahibi yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen 'Sektörle Buluşma' etkinlikleri her hafta Çarşamba günleri saat 14.00'da tarım sektörü içerisinden farklı uzman konukları ağırlayarak 2020-2021 bahar dönemi sonuna kadar devam edecek. - AYDIN

ADÜ Ziraat Fakültesi, sektörle buluşma etkinliklerine başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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