ADÜ Ziraat Fakültesi'nden 'Yamalak Sarısı' coğrafi işaretine katkı
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ADÜ Ziraat Fakültesi'nden 'Yamalak Sarısı' coğrafi işaretine katkı

ADÜ Ziraat Fakültesi'nden 'Yamalak Sarısı' coğrafi işaretine katkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, Aydın'da üretimi yapılan tarım ürünlerinin coğrafi olarak işaretlenmesinde önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, Aydın'da üretimi yapılan tarım ürünlerinin coğrafi olarak işaretlenmesinde önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Merhum Prof. Dr. F. Ekmel Tekintaş'ın danışmanlığında Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Personeli Ziraat Y. Mühendisi Hülya Kaya ile yürütülen 'Aydın İline Yetiştirilen Yamalak Sarısı Mahalli Zeytin Çeşidinin Fenotipik Özelliklerinin Tanımlanması' isimli bilimsel çalışma sonuçları ile hazırlanan raporlar doğrultusunda, Aydın Yamalak Sarısı Zeytininin tescil başvurusu yapıldı.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 26 Haziran 2018 tarih, C2018/138 başvurusu numarası ile müracaatı yapılarak koruma altına alınan 'Aydın Yamalak Sarısı Zeytini' Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili kurumlar nezdinde 21 Nisan 2021 tarihinde tescillendi. Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı gibi İlimizin önemli tarımsal ürünlerini koruma altına alınması adına coğrafi işaret tescil çalışmalarını tamamlayan Aydın Ticaret Borsası, Aydın Yamalak Sarısı Zeytininini de tescilli ürünler listesine eklemiş oldu.

Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerine marka değeri oluşturmak amacıyla coğrafi işaretlere verdikleri önem için başta Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ve Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Ziraat Fakültesi olarak bu süreçte katkı vermeye her zaman hazır olduklarını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, "Sinonimleri olarak Yamalak Kabası, Kaba, Kabaağaç isimleri ile bilinen Yamalak Sarısı zeytini, yaygın olarak Aydın İli Kuyucak İlçesi Yamalak mahallesinde yetiştirilen, erkenci, genellikle yeşil salamuralık ve dolgulu yeşil zeytin olarak değerlendirilir. Ancak yağ oranı da yüzde 20 civarında olan bir zeytin çeşididir. Ortalama 8.27 gram meyve ağırlığı ile bilinen standart zeytin çeşitlerimizin çoğundan üstün özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Aydın Yamalak Sarısı Zeytini bilimsel çalışmasında büyük emekleri olan rahmetli hocamız, Prof. Dr. F. Ekmel Tekintaş'ı da bu vesile ile rahmet ile yad ediyoruz" dedi. - AYDIN

ADÜ Ziraat Fakültesi'nden 'Yamalak Sarısı' coğrafi işaretine katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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