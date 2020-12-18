ADÜ Öğretim Üyesi Boyacıoğlu'nun projesi TUBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu
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ADÜ Öğretim Üyesi Boyacıoğlu'nun projesi TUBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu

18.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:45
ADÜ Öğretim Üyesi Boyacıoğlu'nun projesi TUBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Örenay Boyacıoğlu'nun yürütücüsü olduğu araştırma projesi, TÜBTAK 1002 programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Örenay Boyacıoğlu'nun yürütücüsü olduğu araştırma projesi, TÜBTAK 1002 programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Yürütücülüğünü ADÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Örenay Boyacıoğlu'nun üstlendiği 'Alzheimer Tipi Demansta Anti-Sense Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) Gen Polimorfizmlerinin Rolü' isimli projesi 1 yıl sürecek. Projede araştırmacı olarak Aydın Devlet Hastanesinden Uzm. Dr. Ayşe Döndü ve ADÜ Hastanesinden Dr. Metin Çalışkan yer alıyor. Doç. Dr. Seda Örenay Boyacıoğlu, "Bu sene yürütücülüğünü üstlendiğim ve TÜBİTAK'tan desteklenen araştırma proje sayısı ikiye yükselmiş oldu. Diğer projemiz Ekim ayında desteklenmesine karar verilen 1001 araştırma projesiydi. Projelerimizle bilime katkı sağlamanın memnuniyeti içindeyim" dedi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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