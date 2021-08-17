ADÜ Arama-Kurtarma Ekibine Yönelik Yangın Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleşti
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ADÜ Arama-Kurtarma Ekibine Yönelik Yangın Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleşti

ADÜ Arama-Kurtarma Ekibine Yönelik Yangın Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ADÜ Arama-Kurtarma Ekibine yönelik olarak 'Yangın Eğitimi ve Tatbikatı' düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ADÜ Arama-Kurtarma Ekibine yönelik olarak 'Yangın Eğitimi ve Tatbikatı' düzenlendi.

Yangın eğitimi ve tatbikata; Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gürkan Yılmaz, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter, Sivil Savunma Uzmanı Gülay Kandemir ve ADÜ Arama-Kurtarma Ekibinde yer alan akademik ve idari personel ile Umut Arama-Kurtarma Derneği üyeleri katıldı.

İşyeri ve Sağlığı Koordinatörlüğü binasında yer alan İlkyardım Eğitim Merkezi'nin eğitim salonunda gerçekleştirilen teorik eğitimde; yanma ve yangınlar, orman yangınlarının oluşumu, önlemler, yangınlara müdahale, ekipmanların gösterilmesi konularında sözel ve demonstrasyon olarak eğitim verildi.

Teorik eğitimin ardından arama-kurtarma üyelerine; tatbikatta uygulamalı olarak yangın hortumlarının kullanımı ve müdahale hakkında bilgi verildi. Tatbikat, hortumları sarma, kullanıma hazır hale getirme, hortumu bağlantı oluşturarak daha uzak mesafelere göre koordine ederek yangına müdahale etme, basınçlı su olan hortumun kullanımı için yapılan uygulamaların ardından sona erdi. - AYDIN

ADÜ Arama-Kurtarma Ekibine Yönelik Yangın Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleşti
ADÜ Arama-Kurtarma Ekibine Yönelik Yangın Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleşti
ADÜ Arama-Kurtarma Ekibine Yönelik Yangın Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleşti
ADÜ Arama-Kurtarma Ekibine Yönelik Yangın Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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