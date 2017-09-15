Adriana Lima, Metin Hara Paylaşımıyla Dalga Geçen Takipçisine Cevabı Yapıştırdı

Kişisel gelişim danışmanı ve yazar Metin Hara ile Brezilyalı manken Adriana Lima'nın aşkı 1 ay önce başlamış, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Adriana ile Metin aşklarını dolu dolu yaşamaya devam ediyor.

"BİR KEZ DAHA BENİ EN MUTLU YAPTIN"

Adriana Lima sosyal medya hesabından 3,5 aydır aşk yaşadığı yazar Metin Hara'yı öperken çektiği fotoğrafı paylaştı, altına da şu notu düştü: "Bir kez daha beni en mutlu yaptın. En mutlu olan gülüşüm seninle sonsuza kadar."



ANINDA CEVAP VERDİ

Adriana Lima'nın bu paylaşımının altına bir takipçisi, "Sevgilin 19 yaşında görünüyor" diye yazdı. Güzel model, takipçisinin bu yorumuna "Aynı yaştayız" diye cevap verdi.



Adriana Lima 36, Metin Hara 35 yaşında.





