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ADRB personeli istişare toplantısında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADRB personeli istişare toplantısında buluştu

Sivas Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) personeli; istişare toplantısında bir araya gelerek planlanan projeleri masaya yatırdı.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Sivas Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) personeli; istişare toplantısında bir araya gelerek planlanan projeleri masaya yatırdı.

Kadı Burhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezinde İl Müftüsü Remzi Pehlivan başkanlığında düzenlenen toplantıya Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş, Şube Müdürü Veysel Yılmaz, ADRB Koordinatörü Emine Akpınar ile büro vaizleri katıldı.

Uygulanması planlanan projelerin değerlendirildiği toplantıda aile problemlerine değinen İl Müftüsü Pehlivan, aileyi tehdit eden ve doğru bilinen yanlışlar konusunda sahih bilgi ile ailelerin aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Pehlivan; aile okulu, evlilik okulu gibi uzun süreli eğitimlerle sağlıklı bir ailenin kurulması ve güçlendirilmesi konusunda çalışmaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda paydaş kurumlar ile 2022 yılında yapılacak yeni projeler de istişare edildi. - SİVAS

ADRB personeli istişare toplantısında buluştu

ADRB personeli istişare toplantısında buluştu

ADRB personeli istişare toplantısında buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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