Adrasan'da orman yangını (2) KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIKumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan'da saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan'da saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Çevre ilçe ve illerden gelen ekiplerin desteği ve rüzgarın da kesilmesi ile alevlerin ilerlemesi saat 23.30 sıralarında durduruldu. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA