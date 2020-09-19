Adrasan'da orman yangını (2)
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Adrasan'da orman yangını (2)

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIKumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan'da saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Adrasan'da orman yangını (2)
19.09.2020 00:43 | Son Güncelleme: 19.09.2020 00:47

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan'da saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Çevre ilçe ve illerden gelen ekiplerin desteği ve rüzgarın da kesilmesi ile alevlerin ilerlemesi saat 23.30 sıralarında durduruldu. Ekiplerin çalışması sürüyor.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ramazan SARIKAYALI
Ramazan SARIKAYALI
DHA Editörü
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