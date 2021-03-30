"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı
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"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen genç kadın, erkek arkadaşının bir otele girdiğini görüp peşinden gitti. Resepsiyon görevlisinden sevgilisinin kaldığı oda numarasını öğrenmek isteyen genç kadın, olumsuz cevap aldı. Erkek arkadaşı da gelmeyince otelin lobisinde çırılçıplak soyundu. Olay sonrası şikayet edilen kadın, yargılama sonucu 6 ay hapse mahkum edildi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir otelde Seher A. isimli genç kadın sevgilisi Adnan A. ile bir kafede buluştu. Kadın, akşam ilerleyen saatlerde yanından ayrılan sevgilisini gizlice takip etti. Adamın otele girdiğini gören genç kadın, sevgilisinin peşinden otele girdi.

"ADNAN GELMEZSE SOYUNACAĞIM"

Resepsiyon görevlisine sevgilisinin adını söyleyerek kaldığı oda numarasını öğrenmeye çalışan genç kadın olumsuz yanıt alınca otel görevlisine bağırmaya başladı. Genç kadının yoğun isteği üzerine odayı arayarak durumu anlatan resepsiyonist, Adnan A.'dan görüşmek istemediğine dair yanıt alıp, genç kadına durumu söyledi. Otelden ayrılması istenen genç kadın ise üzerindeki paltoyu çıkartıp, Adnan'ın gelmemesi durumunda soyunacağını belirtti.

'Adnan gelmezse soyunacağım' diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı

OTEL LOBİSİNDE ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU

Otel görevlisi 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Genç kadın ise her geçen dakika sonrası kıyafetlerini çıkartmaya devam etti. Çırılçıplak kalana kadar soyunan genç kadın, polislerin gelip müdahale etmesi sonrası paltosunu giydirilerek emniyete götürüldü.

'Adnan gelmezse soyunacağım' diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Otel görevlilerinin de konuyla ilgili şikayeti ve lobiyi gören güvenlik kamera kayıtları soruşturmaya dahil edildi. İfadesi alınan genç kadın yaşanan olayı anlattıktan sonra olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Otel görevlilerinin de konuyla ilgili şikayeti ve lobiyi gören güvenlik kamera kayıtları soruşturmaya dahil edildi.

6 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Milliyet'in haberine göre Asliye Ceza Mahkemesinde 'Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan yargılanan kadın, hakim karşısında kendisini olay günü alkollü olduğunu belirterek savundu. Otel lobisinde sevgilisiyle görüşmek istediğini, talebi karşılanmayınca alkolün etkisiyle soyunduğunu, eylemi cinsel tatmin amacıyla yapmadığını ve suç işlemek kastı olmadığını beyan etti.

Şüphelinin daha önce de başka bir suç işlediği gerekçesiyle cezada indirim yapılmadı ve 5 yıl boyunca ertelenen diğer cezasının da açıklanmasına karar verildi.

'Adnan gelmezse soyunacağım' diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı
'Adnan gelmezse soyunacağım' diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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