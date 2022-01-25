Adliyeler kapalı mı olacak? Hakim ve savcılar izinli mi? İstanbul'da adliyeler açık mı kapalı mı, neden kapalı, ne zaman açılacak?

İstanbul'da adliyeler kapalı mı? Çağlayan Adliyesi açık mı kapalı mı? Bakırköy Adliyesi açık mı kapalı mı? Beyoğlu Adliyesi, Şişli Adliyesi, Fatih Adliyesi, Sarıyer Adliyesi, Eyüp Adliyesi açık mı kapalı mı? Hangi adliyeler kapalı hangileri açıktır? Adliyeler kapalı mı olacak? Hakimler izinli mi, kaç gün izinli? Savcılar izinli mi, kaç gün izinli?

HAKİM VE SAVCILAR İZİNLİ Mİ, KAÇ GÜN İZİNLİDİR?

Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da görev yapan savcı ve hakimlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün süreyle izinli olduğu duyurulmuştur. Buna göre İstanbul'da hakimler ve savcılar 2 gün izinli sayılacaktır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul' da görev yapmakta olan Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının 25/01/2022 ve 26/01/2022 (Salı - Çarşamba) tarihlerinde iki gün süreyle idari izinli sayılmalarına ve yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi Hâkim - Savcı ve Mahkemeler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir.

Saygıyla duyurulur."

ADLİYELER KAPALI MI?

Hakim ve savcılar izinli sayıldığından dolayı İstanbul'daki adliyelerde duruşma yapılmayacaktır.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN VERİLDİ

Kamu personelinin bugün için idari izinli sayılmasının ardından benzer bir karar da Adalet Bakanlığı'ndan geldi.

YARGI MENSUPLARI VE ADLİYE ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bugün idari izinli sayılmasına ilişkin karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılacak.

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