Adliye Personeline İletişim Semineri

Kişisel gelişim ve NLP uzmanı Oğuz Saygın, Bursa'da adliye çalışanlarına seminer verdi.

Oğuz Saygın, adliye personeline vatandaşlarla nasıl konuşacakları, beden dilini nasıl kullanacakları hakkında seminer verdi. Seminere Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, adliye çalışanlarıyla birlikte birçok hakim ve savcı katıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, "Kişisel gelişim konusunda Oğuz Saygın son derece ehil biri. Etkili iletişim, motivasyon, farklı kişilik türleri, insanları tanıma sanatı ve stres yönetimi konularında Türkiye'nin değişik noktalarında gitmediği yer kalmadığını biliyorum. Bizim değer verdiğimiz bir büyüğümüzdür. Kendisinin faydalı olacağına inancım tamdır. Bizim işimiz insanlarla, adliye olarak işimiz yüzde yüz insanlardır. Dolayısıyla insanlarla etkileşimimiz ve iletişimimiz çok önemli. İletişim kurarken doğru yöntemlerle kurmak, insanı tanımak adına doğru yöntemi bilmek aslında işimizi kolaylaştıracak unsurlardır. Bunun yöntemlerini bilmek adına bugün bu semineri düzenledik" dedi.

NLP uzmanı Oğuz Saygın ise, "Bugün burada bütün adliye çalışanları, hakim ve savcı arkadaşlarımıza etkin iletişim ve insanları tanıma sanatı hususunda bilgi vereceğim. Burada beden dilinin önemini, asık surat ve gülen surat arasındaki farkı ve farklı insan kişiliklerine nasıl davranmamız gerektiği konusunda bir seminer vereceğim" dedi.

Gülümsemenin aslında iş hayatında ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Saygın, "Gülümserken yüz kaslarımızın çalışması lazım. Çinliler mesela 'gülümsemeyi bilmeyenler dükkan açmasın' derler. Yani gülümsemesini bilmeyen insan hakikaten dükkan açmasın. Tabii burası adliye. Bu konu çok önemli ama buraya gelen vatandaşlara hafif de olsa biraz gülümsemek daha iyi olacaktır" diye sözlerine son verdi. - BURSA

Kaynak: İHA