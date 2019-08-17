Adli yıl açılış törenine katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi, katılan baro sayısı 3

17.08.2019 23:24

2019-2020 adli yıl açılış töreni 2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Yargıtay da Türkiye'deki barolara törene katılmaları için davet gönderdi. Yargıtay'ın davetine 41 barodan ret yanıtı geldi. Ayrıca ret yanıtı verecek baroların sayısının artabileceği de ifade edildi.

İzmir Barosu, Yargıtay'ın davetine "Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin" diyerek ilk ret cevabını vermişti.

3 BARODAN KATILMA ÇAĞRISI

Törene Türkiye Barolar Birliği'nin yanısıra üç baro katılacağını açıkladı. Buna göre Elazığ, Çorum ve Rize Baroları külliyedeki törene katılacaklar.

DİYARBAKIR BAROSU KARARINI PAZARTESİ AÇIKLAYACAK

Davete henüz yanıt vermeyen Diyarbakır Barosu kararını Pazartesi günü açıklayacak.

İşte Beştepe'deki Adli Yıl Açiliş Töreni'ne katılmayacağını açıklayan baroların listesi:

Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Muğla, Ordu, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon, Van, Yalova, Zonguldak.