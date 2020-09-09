ADIYAMAN Yolcu minibüsü, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 19 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADIYAMAN Yolcu minibüsü, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 19 yaralı

Yolcu minibüsü, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 19 yaralıADIYAMAN'In Kahta ilçesinde hafriyat kamyonu ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır, 19 kişi yaralandı.

09.09.2020 16:33 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:07

Yolcu minibüsü, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 19 yaralı

ADIYAMAN'In Kahta ilçesinde hafriyat kamyonu ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır, 19 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 25'inci kilometresinde Akdoğan köyü yakınlarında meydana geldi. Kahta yönüne giden Abdullah Telli yönetimindeki Bekir Çelik yönetimindeki 02 D 4025 plakalı yolcu minibüsü, önünde ilerleyen 16 TIR 09 plakalı hafriyat kamyonuna, çarptı. Minibüsün ön bölümü hurdaya dönerken, yolcular da içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin minibüsten çıkardığı 19 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada, minibüs sürücüsü Bekir Çelik'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni de yapılan inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.

Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'si durumu ağır olduğu için Adıyaman'a sevk edildi.

ADIYAMAN Yolcu minibüsü, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 19 yaralı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy Nilperi Şahinkaya
Spor Erkan Kamat Gökhan Töre Lionel Messi Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: ADIYAMAN Yolcu minibüsü, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 19 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 17:46:51. #1.14#
title