Adıyaman yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

18.10.2019 14:08

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Merkeze bağlı Uzun köye yakınlarını ziyarete giden Serdar Şahin, yolda hareketsiz yatan şahini görünce durarak arabaya aldı. Bitkin ve yaralı olduğunu fark eden şahini eve götüren Serdar Şahin, yaralı hayvanı besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Herkesin hayvanlara karşı hassas olmalarını dileyen Serdar Şahin,Köye akrabalarımı ziyarete gidiyordum yaralı şahini gördüm bende aracıma alarak evime getirdim. Aç olan şahine et vererek besledi. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirerek yetkililere teslim ettim. Herkesin hayvanların konusunda hassasiyet göstermelerini istiyorumdedi.

Yaralı şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Kaynak: DHA