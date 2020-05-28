Adıyaman ve Besni Millet Bahçeleri Temmuz'da ihaleye çıkıyor AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman ve Besni ilçelerine yapılacak olan millet bahçelerinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Temmuz ayı içerisinde ihale edileceğini açıkladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman ve Besni ilçelerine yapılacak olan millet bahçelerinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Temmuz ayı içerisinde ihale edileceğini açıkladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 2 Temmuz'da Besni Millet Bahçesi, 20 Temmuz'da ise Adıyaman Millet Bahçesinin ihalesinin yapılacağını söyledi.

Adıyaman Eğri Çayı civarında yaklaşık 430 bin metrekarelik, Besni ilçesinde ise Eski Tekel Depoların bulunduğu 18 bin metrekareden fazla alanda millet bahçeleri oluşturulacak. Adıyaman'da yapılacak olan millet bahçesinin 4 bölümden oluşacağı ve içerisinde çocuk oyun alanları, mesire alanları, yürüyüş yolları, etkinlik alanları, bahçeler yer alacak.

Ahmet Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adıyaman'a çok yakışacak. Eğriçay üzerinde yapacağımız Millet Bahçesi Projemiz tamamlandı. Büyüklüğü ve proje içeriği ile ülkemizin örnek Millet Bahçelerinden biri olacaktır. Bu muhteşem eserin inşaat yapım ihalesi TOKİ tarafından 20 Temmuz'da yapılacaktır. Hayırlı olsun.

Kadim şehir Besni ilçemize yakışır güzellikteki Besni Millet Bahçesi proje çalışmaları tamamlandı. İnşallah, 2 Temmuz tarihinde TOKİ tarafından inşaat yapım ihalesi yapılarak işe başlanacaktır. Bu muhteşem eserin ilçemize ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Adıyaman'ımızın geleceğine armağan edilecek projelerden Millet Bahçesi Projemiz tamamlandı. 20 Temmuz 2020'deTOKİ tarafından inşaat yapım ihalesi yapılacaktır. Kısa zaman sonra Adıyaman'ımızın çehresi yepyeni bir görünüme kavuşacak. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ise, "Besni Millet Bahçemizin proje çalışmaları tamamlandı. İnşallah 2 Temmuz tarihinde TOKİ tarafından ihalesi yapılacaktır. İlçemize ve milletimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA