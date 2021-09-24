Adıyaman Valisi Çuhadar, Gölbaşı ilçesini ziyaret etti

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy muhtarı Ali Yeterge ve vatandaşlarla bir araya gelen Adıyaman Valisi Çuhadar, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Talep ve isteklerin tamamının değerlendirileceğini belirten Çuhadar, ihtiyaçların çözümü noktasında çalışmaların mutlak suretle yapılacağını belirtti.

Ziyarete, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş ve Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan katıldı.