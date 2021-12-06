ADIYAMAN'TA TERS DÖNEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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ADIYAMAN'TA TERS DÖNEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Sait Özdemir yönetimindeki 34 UC 9859 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı ve refüe çarpıp takla attı. Ters dönerek duran otomobilde yaralanan sürücü, çağırılan ambulansla tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ADIYAMAN'TA TERS DÖNEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ADIYAMAN'TA TERS DÖNEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ADIYAMAN'TA TERS DÖNEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

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