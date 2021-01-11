ADIYAMAN/SİİRT - Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
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ADIYAMAN/SİİRT - Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

11.01.2021 13:02 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:06

ADIYAMAN: Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ün konuşması SİİRT: -- Mehmetçik İlkokulu'nda İstiklal Marşının okunması ADIYAMAN/SİİRT - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Adıyaman'da 23 Nisan İlkokulu'nda ve Siirt Mehmetçik...

ADIYAMAN:

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ün konuşması

SİİRT:

-- Mehmetçik İlkokulu'nda İstiklal Marşının okunması

ADIYAMAN/SİİRT - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Adıyaman'da 23 Nisan İlkokulu'nda ve Siirt Mehmetçik İlkokulu'nda İstiklal Marşı okundu.

ADIYAMAN/SİİRT - Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
ADIYAMAN/SİİRT - Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
ADIYAMAN/SİİRT - Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
ADIYAMAN/SİİRT - Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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