ADIYAMAN/SİİRT - Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
11.01.2021 13:02 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:06
ADIYAMAN: Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ün konuşması SİİRT: -- Mehmetçik İlkokulu'nda İstiklal Marşının okunması ADIYAMAN/SİİRT - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Adıyaman'da 23 Nisan İlkokulu'nda ve Siirt Mehmetçik...
ADIYAMAN:
Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ün konuşması
SİİRT:
-- Mehmetçik İlkokulu'nda İstiklal Marşının okunması
ADIYAMAN/SİİRT - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Adıyaman'da 23 Nisan İlkokulu'nda ve Siirt Mehmetçik İlkokulu'nda İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül