ADIYAMAN OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI
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ADIYAMAN OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Yusuf Bilgin idaresindeki 63 FA 496 plakalı motosiklet ile Mehmet Ak yönetimindeki 02 ABR 834 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu koltuğunda bulunan Musa Çimenden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI
ADIYAMAN OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI
ADIYAMAN OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI
ADIYAMAN OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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