Adıyaman otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı
Haberler » Güncel » Adıyaman otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı - Haber

Adıyaman otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıADIYAMAN'da, otomobil, motosiklet ile çarpıştı 2 kişi yaralandı.

22.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:16
Adıyaman otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobil, motosiklet ile çarpıştı 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi.

Kara Musa Caddesi üzerinde idaresindeki 02 AAU 243 plakalı otomobil ile uyruklu Abdullah El Ahmet yönetimindeki 02 MA 0155 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sönmez ile motosiklet sürücüsü Abdullah El Ahmet, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adıyaman otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler