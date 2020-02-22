Adıyaman istanbul'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
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Adıyaman istanbul'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

İstanbul'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandıADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde 3 yıl önce otomobilde Ramazan Aslan'ı öldürmekten aranan K.K., İstanbul'da yakalandı.

22.02.2020 19:21 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:23
Adıyaman istanbul'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

'ın Gerger ilçesinde 3 yıl önce otomobilde 'ı öldürmekten aranan K.K., İstanbul'da yakalandı. 'a getirilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 22 Ekim 2017 tarihinde, 34 FPE 80 plakalı otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Ramazan Aslan hayatını kaybetti, Hasan Aslan ise yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tarafından oluşturulan özel ekip cinayet şüphelisi K.K.'nin peşine düştü. Ekip olayı gerçekleştiren şüphelinin İstanbul'un Başakşehir ilçesinde olduğunu belirleyerek operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan K.K., yapılan işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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: Adıyaman istanbul'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
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