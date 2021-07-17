Adıyaman Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Yenileniyor

Adıyaman şehir merkezi ile birlikte 55 köyünde içme suyu ihtiyacını karşılayan Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı, Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (MADAD) projesi kapsamında Yenileniyor.

Adıyaman şehir merkezi ile birlikte 55 köyünde içme suyu ihtiyacını karşılayan Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı, Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (MADAD) projesi kapsamında Yenileniyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'la birlikte Adıyaman şehir merkezi ile birlikte merkeze bağlı 55 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan Gürlevik içme suyu kaynağında incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 8 Milyon Euro'luk kaynağın aktarıldığı AB projesi kapsamında, Gürlevik ana kaynağından Adıyaman şehir merkezine kadar olan 34 km'lik mesafede 20 bin metreküplük borular döşenerek isale hattı tamamen yenilenmiş olacak.

Saniyede 393 Litre su akışının sağlandığı Gürlevik ana kaynağında Adıyaman Belediyesi tarafından isale hattının yenilenmesi ile şehir merkezine 250 litre içme suyu sağlanarak Adıyamanlı vatandaşlar kaliteli içme suyu ve alt yapıya kavuşmuş olacak.

Vali Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gürlevik içme suyu kaynağındaki incelmelerinin ardından Gürlevik mesire alanında piknik yapan vatandaşlarla hasbihal etti.

Kaynak: Habermetre