Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
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Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı

Çekirgelerin boyu genellikle 5-10 cm arasındayken Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde görülen 25 santimetrelik dev çekirge, şaşkınlık yarattı. Söz konusu çekirge aynı zamanda etçil özelliği de taşıyor.

04.07.2020 15:24 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:45

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan Eyüp Dağlılar (45), yol üzerinde dev çekirge gördü. Dağlılar, çekirgenin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

"İLK DEFA BÖYLE BÜYÜK ÇEKİRGE GÖRDÜM"

Etçil bir tür olduğu belirlenen dev çekirgeyi ilk kez gördüğünü söyleyen Dağlılar, "Ömrümde ilk defa böyle büyük bir çekirge gördüm. Antenleriyle birlikte ölçersek yaklaşık 25 santimetre gelir. Bu çekirgeler ekili tarım arazilerine zarar verir" dedi.

Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı

Kaynak: DHA

Manşet

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