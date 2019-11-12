Adıyaman'dan kısa kısa
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Güven ve Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Güven ve Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 4 bin 170 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.
Kontrol edilen araçlardan 26'sına cezai işlem uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi.
Öte yandan, şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Uyuşturucu operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 tablet ve 6 gram sentetik uyuşturucu ile 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli şahıslar üzerince çalışma başlattı.
Ekipler, durumundan şüphelenerek durdurdukları 7 kişinin üst aramasında 21 tablet ve 6 gram sentetik uyuşturucu ile 4 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.