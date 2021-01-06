Yakıt tankında temizlik yaparken patlama meydana geldi

Adıyaman Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan eski valilik binasının yıkılmasının ardından bahçede bulunan yakıt tankı içerisinde temizlik çalışması yapıldı. Temizlik esnasında tank biranda bomba gibi patladı. Yakıt tankı yanında bulunan binaya büyük hasar verdi.

BİNANIN CAMLARI VE ÇERÇEVELERİ YERLE BİR OLDU

Yıkılmak için boşaltılan eski DSİ binasının da camları ve çerçeveleri patlama ile yerle bir oldu. Alevlerin yükseldiği patlamada, gökyüzünü siyah bir duman kapladı. Panik ve korkuya neden olan patlama sonrası olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans kısa sürede ulaştı. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.

EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEMELERDE BULUNACAK

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası patlama yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

"ÖNCE AĞZI AÇILDI, SONRA PATLAMA MEYDANA GELDİ"

Tank temizliği esnasında patlamanın meydana geldiğini anlatan Hasan Şahin, "Gelip götürecektik içerisini temizliyorduk. Temizlik esnasında oldu. Kimsede herhangi bir şey yok. Sadece ben oradaydım. Ben oradaydım önce tankın ağzı açıldı. Sonra da patlama meydana geldi" diye konuştu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR