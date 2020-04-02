Adıyaman'da yollar göle döndü...Araçlar, vatandaşlar mahsur kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman'da yollar göle döndü...Araçlar, vatandaşlar mahsur kaldı - Haber
Mehmet Öztürk, Adıyaman

Adıyaman'da yollar göle döndü...Araçlar, vatandaşlar mahsur kaldı

Adıyaman'da yollar göle döndü.

02.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:33
Adıyaman'da yollar göle döndü...Araçlar, vatandaşlar mahsur kaldı

Adıyaman'da yollar göle döndü...Araçlar, vatandaşlar mahsur kaldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış kenti göle çevirdi.

Adıyaman'da öğlenden sonra başlayan yağış şiddetini arttırdı. Akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur yarım saat içerisinde kenti göle çevirdi. Metrekareye yaklaşık 60 kilogram düştü. Metrekareye düşen yağış miktarı yüksek olunca sel suyunun getirdiği taş ve toprakla rögarlar tıkandı.

Kentin bir çok yerinde göletler oluştu. Şiddetli yağış nedeniyle bir çok yerde ulaşım durdu. Adıyaman Malatya Caddesi ile Sakarya Caddesinin birleştiği noktada göle dönen yoldan taşan sular işyerleri ve eve girdi. Vatandaşlar suyun girmemesi için kendi imkanlarıyla önlemler aldı.

Vatandaşlar göle dönen yola araçların girmemesi için yola çöp konteyneri koyarak araçları yönlendirdi. Diğer taraftan Mehmet Öztürk isimli esnafın tahıl deposunu su bastı. Yaklaşık 25 ton buğday ve arpa selden nasibini aldı. Mehmet Öztürk, ayakkabılarını çıkartarak çorabıyla su içerisinde ilerledi.

Adıyaman'da yollar göle döndü...Araçlar, vatandaşlar mahsur kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Adıyaman'da yollar göle döndü...Araçlar, vatandaşlar mahsur kaldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
'Korona test sayısı artıyor' diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haber
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haber
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Seren Serengil, yardımcısını 'Bize korona bulaştırdın' diyerek darp edip ormana attı Haber
Seren Serengil, yardımcısını 'Bize korona bulaştırdın' diyerek darp edip ormana attı
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi Haber
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haber
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
'Rüştü Reçber yoğun bakımda' iddialarına eşinden yalanlama geldi
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Günlük burç yorumları 2 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi
İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Fahrettin Koca Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Levent Dörter Nurgül Yeşilçay İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Adıyaman'da yollar göle döndü...Araçlar, vatandaşlar mahsur kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 21:46:39. #1.15#
title