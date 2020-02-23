Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı
Haberler » Güncel » Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı - Haber

Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

23.02.2020 00:59 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:59
Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın ilçesinde, kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bostanlı köyü yakınlarında meydana geldi. A.B. yönetimindeki 02 KS 167 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü A.B. ile minibüsteki yolcular A.Ç., T.B., F.D., S.B. ve H.B., yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler