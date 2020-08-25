Adıyaman'da yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti: Abuzer kebabı
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Adıyaman'da yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti: Abuzer kebabı

Güneydoğu'nun zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Adıyaman'da özellikle yaz aylarında domates, soğan ve biberle kıymanın karışımıyla elde edilen tepsi yemeği "Abuzer kebabı" hemen herkesin sofrasını zenginleştiriyor.

25.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:47

Güneydoğu'nun zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Adıyaman'da özellikle yaz aylarında domates, soğan ve biberle kıymanın karışımıyla elde edilen tepsi yemeği "Abuzer kebabı" hemen herkesin sofrasını zenginleştiriyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, Abuzer kebabının Adıyaman'a özgü fırın yemeği olduğunu söyledi.

Abuzer kebabının gün içerisinde bir kaç esnafın buluşmasıyla hazırlandığını, böylelikle dayanışma ve kaynaşma anlamında da farklı bir önem taşıyan yemeğin son dönemlerde kente gelen misafirlerden de talep edildiğini anlatan Kılınç, şunları kaydetti:

"Esnaf ve memurlarımızın tercih ettiği ve kısa süre içerisinde hazırlanan Abuzer kebabı, domates, soğan, biber ve tercihe göre etli ile etsiz olarak yapılan doyurucu özelliğe sahip bu yemek kentimizde yaz aylarında vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Özellikle sebzelerin kullanıldığı Abuzer kebabı protein açısından bol ve sağlıklı bir yemektir. Bizler herkesi Abuzer Kebabı yemeye Adıyaman'a davet ediyoruz."

Kentte uzun yıllar kasaplık yapan Zeynal Abidin Dinç ise söz konusu lezzetin ana malzemelerinin domates, kıyma, biber, kuyruk yağı ve soğan olduğunu anlatarak, yemeğin hazırlanışını şöyle anlattı:

"Soğanlar önce halkalar halinde dilimlenerek, tepsi içerisine diziliyor, tuz ile harmanlanan kıyma ise soğanın üzerine ince tabaka halinde bastırılır. Dilimlenen domatesler ise tepsiye özenle diziliyor. Yaklaşık 10 dakikada hazırlanan yemek kentteki taş fırınlarda 20-30 dakika da pişerek sofraları süslüyor. Birde yanında özellikle soğuk ayran ile ekmekle beraber tüketiliyor. Bu yemeğin çabuk ve kolay olması da insanların ilgisini çekiyor."

Adıyaman'da yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti: Abuzer kebabı

Kaynak: AA

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