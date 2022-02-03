Adıyaman'da yaylalara yaban hayvanları için yem bırakıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gölbaşı ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken hayvanlar için yaylalara yem bırakıldı.

Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, hayvan dostu gönüllülerden oluşan grup tarafından Hamzalar Köyü Yaylası'na yem bırakıldı.

Programa Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı Vekili Mehmet Oruç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürü İsmail Kozan ve diğer ilgililer katıldı.