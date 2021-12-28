ADIYAMAN - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN GÖLBAŞI, ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.