ADIYAMAN - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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ADIYAMAN - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN GÖLBAŞI, ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADIYAMAN - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

ADIYAMAN - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

ADIYAMAN - Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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