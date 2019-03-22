Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suat Erbil idaresindeki 02 HL 231 plakalı otomobil, Hamza Kaya idaresindeki plakasız motosiklet ile Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücü Kaya ile motosiklette bulunan Mahmut Alevli yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA