Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uçuruma yuvarlanan araç sürücüsü ağır yaralandı.
17.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:28
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uçuruma yuvarlanan araç sürücüsü ağır yaralandı.
Nevzat Kuşamaç (31) idaresindeki 63 N 5975 plakalı tır Kahta-Siverek kara yolu Gölgeli Köyü civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA