Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kişi yaralandı.

27.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:04
Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

'ın ilçesinde minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kişi yaralandı.


Emrah Tan (25) idaresindeki 02 AAP 953 plakalı minibüs, Kahta Siverek karayolu Kahta çayı yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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