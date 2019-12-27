Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Emrah Tan (25) idaresindeki 02 AAP 953 plakalı minibüs, Kahta Siverek karayolu Kahta çayı yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.